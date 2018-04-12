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    Инаугурация президента Российской Федерации

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    18 марта 2018 года состоялись седьмые выборы президента Российской Федерации. Избранным президентом России на следующие шесть лет стал Владимир Путин, официальное вступление в должность которого состоится после процедуры инаугурации. Подробнее — в инфографике Федерального агентства новостей.

     Как сообщил премьер Российской Федерации Дмитрий Медведев, инаугурация избранного главы государства пройдет 7 мая.

    «Страна выбрала президента. И 7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно Конституции», — заявил Дмитрий Медведев, выступая в Государственной думе с отчетом о деятельности правительства за прошедшие шесть лет.

    Инаугурация президента Российской Федерации

    23 марта Центральная избирательная комиссия признала прошедшие выборы президента России состоявшимися и действительными. Владимир Путин получил 76,69% голосов.

    Заметим, что порядок проведения инаугурации законодательством не регламентируется. Вместе с тем статьей 82 Конституции Российской Федерации определяется, что при вступлении в должность президент РФ приносит народу присягу в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации и судей Конституционного суда России.

    Таким образом, допускается любой сценарий инаугурации при условии обязательного наличия во время церемонии обозначенных Конституцией РФ участников.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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