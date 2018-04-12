Инаугурация президента Российской Федерации

18 марта 2018 года состоялись седьмые выборы президента Российской Федерации. Избранным президентом России на следующие шесть лет стал Владимир Путин, официальное вступление в должность которого состоится после процедуры инаугурации. Подробнее — в инфографике Федерального агентства новостей.

Как сообщил премьер Российской Федерации Дмитрий Медведев, инаугурация избранного главы государства пройдет 7 мая.

«Страна выбрала президента. И 7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно Конституции», — заявил Дмитрий Медведев, выступая в Государственной думе с отчетом о деятельности правительства за прошедшие шесть лет.

23 марта Центральная избирательная комиссия признала прошедшие выборы президента России состоявшимися и действительными. Владимир Путин получил 76,69% голосов.

Заметим, что порядок проведения инаугурации законодательством не регламентируется. Вместе с тем статьей 82 Конституции Российской Федерации определяется, что при вступлении в должность президент РФ приносит народу присягу в торжественной обстановке, в присутствии депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации и судей Конституционного суда России.

Таким образом, допускается любой сценарий инаугурации при условии обязательного наличия во время церемонии обозначенных Конституцией РФ участников.