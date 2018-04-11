Сантехников на вызовах обяжут носить бахилы

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Москва, 11 апреля. Ношение бахил сантехниками, приходящими на аварийные вызовы, является элементом культуры обслуживания и обязательной нормой. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

«Опрятный вид, включая наличие бахил, это кажется смешным, но в XXI веке в кирзовых сапогах не проходить через всю квартиру…» — отметил Чибис, комментируя новые стандарты сервиса управления многоквартирными домами.

Отметим, что новые правила также предусматривают обязательную запись звонков, которые поступают в управляющие компании.

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