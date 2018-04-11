Российский адмирал рассказал, как потопить американский эсминец

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Москва, 11 апреля. Бывший главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Масорин рассказал, какое российское оружие в случае необходимости сможет нанести урон и потопить американский эсминец Donald Cook, находящийся недалеко от берегов Сирии.

По мнению Масорина, российскому флоту вряд ли придется предпринимать какие-либо действия в отношении американского судна, однако, как напомнил адмирал, при необходимости ВМФ сможет поразить «Кука».

«Если что – торпеда очень эффективное оружие, она пробивает борт и делает большое отверстие – это серьезное повреждение», — пояснил Масорин в беседе с телеканалом «Звезда».

Экс-главком отметил, что война опасна прежде всего для США, которые «живут в другом мире» и не могут адекватно оценить ситуацию. При этом Масорин подчеркнул, что до военного противостояния дело не дойдет.

«Ситуация очень сложная. У нас, конечно, много недругов и в Европе, и на Украине. Обстановка накаляется «из ничего», но до войны, повторюсь, не дойдет», — резюмировал он.

Напомним, как сообщали СМИ, накануне американский эсминец Donald Cook с 60 крылатыми ракетами Tomahawk приблизился к сирийским берегам в районе города Тартус, где находится пункт материально-технического обеспечения российского флота.

Корабль был подведен к Сирии после того, как Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химической атаке в городе Дума. МИД РФ подче6ркивал, что данное заявление является информационным вбросом, цель которого — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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