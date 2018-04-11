Медведев объявил о скором старте автомобильного движения по Керченскому мосту

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Москва, 11 апреля. Автомобильное движение по Керченскому мосту стартует в ближайшие месяцы, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время отчета в Государственной думе.

Глава правительства отметил, что скоро автомобили смогут проехать на Керченскому мосту. Старт движения запланирован на ближайшие месяцы.

«В ближайшие месяцы откроется автомобильное движение по Керческому мосту, — констатировал Медведев. — До конца года — по автодороге от Керчи до Севастополя».

Премьер-министр отметил, что после присоединения Крыма к России на руководстве страны «лежала колоссальная ответственность — наладить нормальную жизнь на полуострове». Он отметил, что она была далека от российских стандартов.

«Буквально весь полуостров был «поставлен на капремонт», — заметил Медведев.

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