Поддержка троечника: Онищенко связал истерию с якобы «химатакой» в Сирии с делом Скрипаля

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Продолжается кризис вокруг якобы «применения химического оружия» в сирийском городе Дума, в чем западные страны уже обвинили законное правительство Сирии, а также Иран и Россию. США грозят применить силу против официального Дамаска, но России предупредила, что будет сбивать американские ракеты, направленные в сторону Сирии. Об этом, в частности, заявил посол РФ в Ливане Александр Засыпкин. Складывающаяся ситуация крайне беспокоит первого заместителя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко.

«К истерическим и бездоказательным всплескам на тему химического оружия в Сирии мы уже достаточно привыкли за последние несколько лет, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Похоже, это своеобразная поддержка Соединенными Штатами плохо справившегося с заданием троечника — «51-го штата США» Великобритании. Похоже, госпоже [премьер-министру Великобритании Терезе] Мэй было дано задание организовать крестовый поход против России. Но ее атака захлебнулась. Теперь Соединенные Штаты, с досадой глядя на Великобританию, решили сами продолжить этот «поход», бездоказательно обвинив Россию и поддерживаемый ею официальный Дамаск в применении химоружия».

В раздуваемой Западом «химической» истерии из-за Сирии парламентарий видит прямую связь с так называемым «делом Скрипаля».

«Ситуация вокруг города Дума в Сирии — это просто очередная интерпретация темы химического оружия, — отметил Онищенко. — Напомню, эту тему сначала в бездоказательно-истеричной форме подняла Великобритания. Не предъявляя никаких объективных данных, госпожа Мэй [в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери] бросалась обвинениями, что якобы впервые в Европе было применено химическое оружие, причем сделала это Россия».

При этом Соединенные Штаты «с упорством, достойном лучшего применения», как выразился Онищенко, пытаются свергнуть сирийского лидера Башара Асада и тем самым разрушить Сирию как страну и одну из древнейших цивилизаций. Но одновременно американцы решают еще и свои внутренние проблемы, отметил депутат Госдумы.

«Напомню, несколько дней назад появилось сообщение об обысках у адвоката [президента США Дональда] Трампа, — напомнил собеседник ФАН. — А тем временем сам Трамп готовится к допросу у спецпрокурора о якобы «влиянии» России на американские выборы. Все это означает, что движение в сторону импичмента Трампа не завершилось. Точно так же госпожа Мэй атакой на Россию пытается отвлечь общественное мнение от внутренних проблем Великобритании и от конфликта Лондона с ЕС».

В этой ситуации «дело Скрипаля», в свое время осужденного в России за госизмену, а затем обменянного на арестованных на Западе россиян, подвернулось как нельзя кстати, отметил Геннадий Онищенко.

«В эту линию вписывается попытка вывезти господина предателя (Скрипаля) на территорию Соединенных Штатов Америки, так делается, когда просто прячут концы в воду, — отметил Онищенко. — Между Скрипалем и британским участием в дискредитации Трампа явно есть связь. Напомню, досье, на основании которого в США поднялась шумиха о якобы «российском влиянии», составлял не кто иной, как агент МИ-6. А МИ-6 — это разведслужба Великобритании, и Скрипаль был с этой службой тесно связан».

В сложившейся ситуации России нужно последовательно стоять на позициях строгого следования международному праву, отметил Геннадий Онищенко.

«В международных законах все очень четко прописано: если кто-то подозревается в применении химического оружия, то должна вступить в силу Конвенция по запрещению химического оружия (КЗХО). В рамках этой конвенции, которая была подписана и ратифицирована почти всеми странами, в том числе США и Великобританией, мы и должны действовать. И Западу тут не надо изобретать велосипед или делать выводы просто потому, что кому-то что-то показалось. А России надо быть последовательной и проводить свою линию — требовать предъявления объективных данных и объективного расследования с участием международной команды специалистов под эгидой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», — подчеркнул Онищенко.

По словам первого зампреда комитета Госдумы, его серьезно беспокоит заявление главы Белого дома, что американцы готовы в любой момент применить оружие в Сирии.

«Они уже получили наш ответ, что это им с рук не сойдет. Но сама ситуация меня очень волнует. Сегодня любой неосторожный шаг, даже непреднамеренный, может привести к прямому конфликту между Россией и США — а это крайне опасно. Будем надеяться, что разум возобладает, мы выйдем из пике обмена претензиями и вернемся к нормальному диалогу, потому что любой — даже самый трудный и кажущийся бесперспективным диалог — лучше, чем применение силы», — резюмировал Геннадий Онищенко.

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