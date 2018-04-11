Сирия: делегация Госдумы прибыла с визитом в провинцию Хомс

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Дамаск, 11 апреля. Делегация Государственной думы России во главе с координатором депутатской группы по связям с парламентом Сирийской Арабской Республики Дмитрием Саблиным прилетела в среду с визитом в САР.

Во время визита запланированы встречи с председателем Народного совета Сирии Хаммудой Сабагом, муфтием Ахмедом Бадреддином Хассуном, а также патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

Ожидается подписание договора о взаимодействии между партией «Единая Россия» и Партией арабского социалистического возрождения («Баас»), которая находится у власти в Дамаске в течение 55 лет.

Кроме того, планируется встреча с сирийским лидером Башаром Асадом.

Отмечается, что в состав делегации вошла глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова, которая стала первым губернатором региона РФ, посещающим Сирию с начала военных действий в этой республике, передает ТАСС.

Она собирается заключить договор между ХМАО и сирийской провинцией Хомс о сотрудничестве в разных сферах, развитии экономических, культурных, образовательных связей.

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