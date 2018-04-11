Сирия устраняет следы ИГ: жители Дейр-эз-Зора рассказали ФАН о ходе восстановления города

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Освобожденный в ноябре прошлого года город Дейр-эз-Зор с момента выхода боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) существенно преобразился. Сейчас этот крупнейший на северо-востоке Сирии населенный пункт продолжает активно восстанавливаться от последствий ужасов нескольких предыдущих лет. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил Дейр-эз-Зор и поговорил с жителями о ходе реставрации города.

Просто пройдя по центральным улицам и главным рынкам, можно заметить, что людей в Дейр-эз-Зоре стало значительно больше — беженцы, ранее бежавшие от террористов ИГ1 в другие районы, продолжают возвращаться. Этому способствует также и то, что местные власти активно занимаются восстановлением инфраструктуры населенного пункта. В первую очередь были вновь открыты школы, а в дома жителей наконец вернулись бесперебойное электричество и вода. На прилавках между тем снова появились все необходимые продукты питания, в аптеках — медикаменты.

Ремонтные бригады уже приступили к работе над улучшением внешнего вида города. С улиц Дейр-эз-Зора были удалены земляные насыпи, использовавшиеся исламистами для прикрытия, строительный мусор и другие последствия регулярных обстрелов ИГ. Департамент сельского хозяйства тем временем разработал проект озеленения города и поручил своим группам рабочих посадить около 30 тысяч саженцев в районах населенного пункта и его окрестностях.

«Сейчас, безусловно, стало несравнимо лучше, чем раньше. Есть вода и продовольствие. Всегда есть хлеб. И уже можно найти почти все необходимые лекарства. Но, конечно, для нас самое главное, что больше нет боевиков, нет обстрелов и страха. Теперь наш родной город снова живет нормальной жизнью», — поделилась с корреспондентом ФАН одна из местных жительниц.

В сентябре 2017-го года подразделения Сирийской арабской армии (САА), прикрываемые самолетами ВКС РФ, сняли блокаду с части кварталов Дейр-эз-Зора, а также с одноименной авиабазы к югу от города. К третьему ноября этот населенный пункт, с 2014-го являвшийся одним из крупнейших оплотов ИГИЛ1 в Сирии, был полностью освобожден от террористических бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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