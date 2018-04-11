Время зарабатывать репутационные очки: россияне призывают Дурова пойти на компромисс с ФСБ и РКН

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На интернет-портале Change.org зарегистрирована петиция, которая призывает основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова найти компромисс с органами государственной власти для того, чтобы избежать блокировки сервиса на территории Российской Федерации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Россияне призывают Павла Дурова найти компромисс, потому что не хотят терять доступ к полюбившемуся мессенджеру», — говорится в тексте петиции.

По словам авторов петиции, требования российских спецслужб касались нескольких переписок подозреваемых в терроризме, а не доступа ко всем чатам. Почему Telegram не хочет найти компромисс?

«Компромисс абсолютно реален. Бывший коллега Дурова подтвердил, что 100% зашифрованными являются только секретные чаты. <…> Честолюбие Дурова не позволяет ему сесть за стол переговоров даже ради своих российских пользователей», — сообщают авторы петиции.

Отметим, что сегодня в Таганском суде Москвы приняли заявление от Роскомнадзора с требованием заблокировать Telegram

Сыграть на антироссийской истерии

Публицист, независимый аналитик Юрий Голубь в комментарии ФАН отметил, что Павел Дуров старается мыслить как бизнесмен и при этом, очевидно, далеко не на первое место ставит интересы своих российских пользователей, не говоря уж о государственных интересах нашей страны. Видимо, смысл позиции, занятой руководством Telegram, состоит в том, чтобы эффективно сыграть на антироссийской истерии, эксплуатировать образ гонимых эмигрантов и борцов с властью.

«Наверное, определенную роль сыграл и скандал, связанный с утечкой информации из Facebook. Самое время зарабатывать репутационные очки. К тому же, весьма вероятно, что Telegram и не собирается терять российский рынок — передаст ключи через короткое время после блокировки. Это очень некрасивая игра, тем более, что речь идет об угрозе терроризма, о памяти жертв взрывов в Санкт-Петербурге. Нормальные, ответственные пользователи Telegram это понимают, о чем и свидетельствует появление петиции. Уверен, что многие из тех, кто подписал ее, будут готовы отказаться от Telegram, даже если тот попытается вернуться. Тем более, что есть масса месенджеров, которые, как минимум, не хуже», — пояснил Юрий Голубь.

Общественный деятель, эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН заметила, что эпопея с Telegram продолжается уже больше года, так как никто не собирается идти на компромисс. Более того, из-за отсутствия адекватного диалога между сторонами возникает путаница в понимании происходящего и среди СМИ, и среди обычных пользователей.

«Telegram действительно пользуется популярностью в России с определенными нюансами. Также мессенджер выступил альтернативой Twitter в сфере создания инфоповодов, комментариев к актуальным новостям, обмена политической информацией и так далее. Этому свидетельствует появление огромного количества Telegram-каналов. Telegram в Москве популярен в несколько раз больше, чем на территории всей России. Это «тусовочный» мессенджер. Мессенджер для тех, кто в повестке, кто в политике. Поэтому больше всего от последствий закрытия Telegram потеряют именно эти люди, а не рядовые пользователи. Если же говорить о простых юзерах, то возможное закрытие будет неприятным. Однако все упирается в отсутствие диалога и отказа искать варианты решения.

Для Дурова вся эта ситуация — «хайп». Telegram дорожает, приток пользователей на фоне постоянного скандала увеличивается. Нельзя исключать возможность дальнейшей продажи мессенджера на пике цены и популярности с последующей широкой пиар-кампанией. Скорее всего, честолюбие Дурова не позволит вступить в какой-то диалог по решению вопроса. Нельзя исключать, что до сих пор играет роль оставшаяся обида Дурова по ситуации с «ВКонтакте». Именно с этим связано наплевательское отношение к российскому рынку. Дуров готов его потерять, лишь бы не выполнять никакие требования», — заключила Наталия Елисеева.

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