Instagram добавил две новые функции

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Москва, 11 апреля. Приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети Instagram обзавелось функцией портретного режима. Теперь портретного эффекта можно добиться, даже если фотография делается с обычного однокамерного телефона.

Функция называется Focus. В портретном режиме лицо человека остается в фокусе, а фон размывается.

Кроме того, в Instagram были добавлены стикеры-упоминания.

Стоит отметить, что новые функции пока совместима со смартфонами компании Apple, начиная с моделей iPhone SE и iPhone 6s. Пока неизвестно, когда обладатели гаджетов на OC Android смогут воспользоваться портретным режимом.

Напомним, что в начале этого года Instagram обзавелся функцией отслеживания последнего посещения пользователей. Нововведение позволяет узнать, когда пользователь был онлайн в последний раз.

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