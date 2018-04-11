Сирия: пропускная способность моста в Дейр-эз-Зоре составит 3000 автомобилей в день

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Дейр-эз-Зор, 11 апреля. Новый мост через Евфрат, построенный российскими военными в провинции Дейр-эз-Зор, позволит обеспечить население отрезанных мощной рекой областей провинции всем необходимым. Старый мост не удовлетворял требованиям по перевозке грузов.

Мост шириной 6,5 метров, с предусмотренным пешеходным переходом, был построен отдельным мостовым батальоном дорожных войск РФ с привлечением водолазов. За время строительства российские военные обучили сирийских коллег правилам эксплуатации и обслуживания сооружения. Как рассказал ТАСС начальник автодорожной службы Департамента транспортного обеспечения МО РФ полковник Владимир Буравцев, пропускная способность моста достигает 3000 автомобилей в день, которые повезут необходимые грузы на восточный берег Евфрата.

«Спасибо нашим друзьям из России, которые построили этот мост, раньше переправа не удовлетворяла потребности людей. Теперь жители могут привозить продукты и все необходимое для жизни», — заявил глава комитета безопасности Дейр-эз-Зора генерал-майор Юзеф Шелли.

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