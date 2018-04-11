Медведев назвал острейшую проблему России

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Москва, 11 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что бедность по прежнему остается острейшей проблемой в стране.

«Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране, наверное, — самой большой», — сказал он.

Выступая в Госдуме с отчетом о работе Кабмина, Медведев заявил, что борьба с бедностью всегда велась и будет продолжаться. В этом плане уже сделаны конкретные шаги. Так, в России повысили минимальный размер оплаты труда, который впервые достиг прожиточного минимума. Медведев выразил уверенность, что впоследствии это скажется на повышении зарплат, развитии спроса, пишет «ФедералПресс».

Ключевым вопросом работы Кабмина стало повышение зарплат бюджетникам. В частности, заработные платы учителей, медицинских работников, социальных работников и других категорий представителей бюджетной сферы были повышены.

Ранее Медведев рассказал, как снизилась смертность в России за шесть лет. Младенческая снизилась на 35 почти процентов, материнская — на 36,5%, отметил глава российского правительства.

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