Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Экономика
Медведев назвал острейшую проблему России
Политика
Угрожавший России ракетами Трамп сделал новое заявление в Twitter
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медведев назвал острейшую проблему России

    13:27  11 Апреля 2018
    569

    Медведев назвал острейшую проблему России

    Москва, 11 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что бедность по прежнему остается острейшей проблемой в стране.

    «Мы хорошо понимаем, что бедность остается острейшей проблемой в стране, наверное, — самой большой», — сказал он.

    Выступая в Госдуме с отчетом о работе Кабмина, Медведев заявил, что борьба с бедностью всегда велась и будет продолжаться. В этом плане уже сделаны конкретные шаги. Так, в России повысили минимальный размер оплаты труда, который впервые достиг прожиточного минимума. Медведев выразил уверенность, что впоследствии это скажется на повышении зарплат, развитии спроса, пишет «ФедералПресс».

    Ключевым вопросом работы Кабмина стало повышение зарплат бюджетникам. В частности, заработные платы учителей, медицинских работников, социальных работников и других категорий представителей бюджетной сферы были повышены.

    Ранее Медведев рассказал, как снизилась смертность в России за шесть лет. Младенческая снизилась на 35 почти процентов, материнская — на 36,5%, отметил глава российского правительства.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #медведев #бедность
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Готовься, Россия: Трамп подтвердил планы США нанести ракетный удар по Сирии

      14:16 11 Апреля 2018 945
      Читать
      14:09
      Сегодня

      Мужу разорвало горло, а мне посекло все тело: раненая жительница ДНР рассказала об обстреле ВСУ
      12:46
      Сегодня

      Чек по карте «Мир» достиг среднего уровня по рынку
      12:15
      Сегодня

      СКР завел дело о халатности на командира пожарного звена, работавшего в «Зимней вишне»
      11:21
      Сегодня

      От «Балтстроя» требуют вернуть 20 млн рублей аванса на реставрацию Соловков
      11:03
      Сегодня

      Теперь уже просто смешно: в Совфеде ответили на планы США ввести санкции против госдолга России

      Санкт-Петербург превратился в столицу джаза. ФАН-ТВ

      18:34 10 Апреля 2018 856

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018
      6630

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      770

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      2633

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      1033
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      В Госдуме предложили «отменить» распад СССР

      В Госдуме предложили «отменить» распад СССР

      14:54   11 Апреля 2018
      47
      Донбасские пенсии будет платить Красный Крест, а не Киев

      Донбасские пенсии будет платить Красный Крест, а не Киев

      14:40   11 Апреля 2018
      37
      Сергей Лукьяненко: Ради мирового господства США готовы на что угодно 

      Сергей Лукьяненко: Ради мирового господства США готовы на что угодно 

      12:22   11 Апреля 2018
      14657
      Строители начали укладывать асфальт на автодорожной арке Крымского моста

      Строители начали укладывать асфальт на автодорожной арке Крымского моста

      11:37   11 Апреля 2018
      2146