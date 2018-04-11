Пеле может не приехать в Россию на ЧМ-2018 из-за проблем со здоровьем

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Москва, 11 апреля. Бывший футболист сборной Бразилии Пеле может не приехать на матчи мундиаля, которые пройдут в России в текущем году, из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает издание Goal.

По полученной информации, Пеле может пропустить чемпионат мира по футболу в России из-за затяжных проблем со здоровьем. Бывший футболист недавно получил травму спины. Из-за полученной травмы 77-летнему Пеле пришлось пропустить несколько мероприятий, на которых бразилец планировал присутствовать.

Как стало известно, во время чемпионата мира по футболу Пеле станет экспертом на бразильском телевидении.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Полуфинал турнира состоится в Санкт-Петербурге, финал примет Москва.

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