Audi презентовала новое поколение универсала А6

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Берлин, 11 апреля. Немецкий автомобильный концерн Audi представил обновленный универсал A6 Avant, который получил ряд изменений. Новинка также получила дизайн «заряженного» седана A6.

Отмечается, что ключевыми особенностями обновленного универсала A6 Avant 2018 модельного года стали массивный кузов и очень вместительный багажник. Сообщается, что автомобиль демонстрирует хороший коэффициент аэродинамического сопротивления, который составляет 0,27.

AUDI A6 AVANT - pedstavujeme pln nov kombk od Audi - sportovnj design - nejmodernj jzdn asistenti a dokonal digitln interir s dotykovmi displeji - mme se na co tit #audi #A6avant #AUTOiBUY pic.twitter.com/aqayb0VIib — AUTOiBUY (@RadekGELETY) April 11, 2018

Для данного транспортного средства доступен широкий ассортимент подвески, в том числе стандартная, адаптивная пневматика, а также спортивный вариант и регулируемая.

В салоне немецкой новинки примечательных отличий нет, однако инженеры создали огромное количество вариантов отделки, в том числе применяли кожу, дерево и совмещали эти два элемента.

Среди прочих доработок можно отметить электрический привод двери багажника, систему обогрева передних и задних сидений и другое.

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