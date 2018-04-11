Прокуратура не будет просить суд Херсона арестовать капитана «Норда» по новому подозрению

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Киев, 11 апреля. Украинская прокуратура не будет ходатайствовать об аресте по новому подозрению капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, сообщили в ведомстве.

В прокуратуре Крыма, созданной в составе генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ, сообщили о подозрении в незаконной ловле в отношении капитана российского судна «Норд».

«Прокуратура будет просить суд избрать капитану меру пресечения в виде личного обязательства», — отметила пресс-секретрь ведомства Татьяна Тихончик, ее слова приводит РИА Новости.

Напомним, что Горбенко арестован Херсонским судом на два месяца с правом о внесении залога. Россиянину инкриминировали нарушение въезда в Крым, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что 10 апреля он был освобожден из СИЗО, ему надели электронный браслет. Ранее в российском МИД заявили, что предпримут меры для возвращения моряков на родину.

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