Прокуратура не будет просить суд Херсона арестовать капитана «Норда» по новому подозрению
Киев, 11 апреля. Украинская прокуратура не будет ходатайствовать об аресте по новому подозрению капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, сообщили в ведомстве.
В прокуратуре Крыма, созданной в составе генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ, сообщили о подозрении в незаконной ловле в отношении капитана российского судна «Норд».
«Прокуратура будет просить суд избрать капитану меру пресечения в виде личного обязательства», — отметила пресс-секретрь ведомства Татьяна Тихончик, ее слова приводит РИА Новости.
Напомним, что Горбенко арестован Херсонским судом на два месяца с правом о внесении залога. Россиянину инкриминировали нарушение въезда в Крым, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Отмечается, что 10 апреля он был освобожден из СИЗО, ему надели электронный браслет. Ранее в российском МИД заявили, что предпримут меры для возвращения моряков на родину.