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«Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о новом транзитном контракте
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    «Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о новом транзитном контракте

    13:19  11 Апреля 2018
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    «Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о новом транзитном контракте

    Москва, 11 апреля. Российская транснациональная энергетическая корпорация «Газпром» и национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» приступили к обсуждениям условий нового контракта на транзит голубого топлива в страны Европы через украинскую территорию. 

    Речь идет о заключении нового контракта, а не о пересмотре действующего соглашения, которое истекает в 2019 году.

    Данный договор может начать действовать уже с 2020 года. По предварительной информации, переговоры между «Газпромом» и «Нафтогазом» сейчас находятся на ранней стадии, и пока неизвестно, какие условия транзита обсуждали стороны, сообщает издание «Ведомости». 

    Напомним, накануне главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что госкомпания начинает процедуру принудительного взыскания долга с российского «Газпрома», для чего готовит соответствующий иск. 

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    Автор: Тимур Румянцев
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #газпром #нафтогаз
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