«Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о новом транзитном контракте

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Москва, 11 апреля. Российская транснациональная энергетическая корпорация «Газпром» и национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» приступили к обсуждениям условий нового контракта на транзит голубого топлива в страны Европы через украинскую территорию.

Речь идет о заключении нового контракта, а не о пересмотре действующего соглашения, которое истекает в 2019 году.

Данный договор может начать действовать уже с 2020 года. По предварительной информации, переговоры между «Газпромом» и «Нафтогазом» сейчас находятся на ранней стадии, и пока неизвестно, какие условия транзита обсуждали стороны, сообщает издание «Ведомости».

Напомним, накануне главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что госкомпания начинает процедуру принудительного взыскания долга с российского «Газпрома», для чего готовит соответствующий иск.

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