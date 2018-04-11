В МИД РФ не исключили прямого военного столкновения России и США в Сирии

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Москва, 11 апреля. В МИД РФ не исключают возможности прямого военного столкновения России и США в Сирии, риск такого столкновения возрос после сообщений о якобы имевшей место химатаке в Думе, сообщает источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Естественно, он (риск военного столкновения США и России в Сирии – прим. ФАН) существует. И он выше, чем был до 7 апреля», — приводит слова источника РИА Новости.

В ведомстве также добавили, что ответные действия РФ в случае удара США по Сирии возможны, если возникнет опасность для российских граждан, находящихся в САР.

«Мы ориентируемся на слова (начальника генштаба РФ Валерия) Герасимова — если будет опасность для наших граждан, мы будем принимать меры воздействия», — пояснили в МИД РФ.

Напомним, Запад обвиняет Дамаск в якобы имевшем место применении химического оружия в сирийском городе Дума. При этом расследование «химатаки» не проводилось, сообщения о пострадавших также не поступали. В МИД РФ подчеркивали, что данные обвинения не соответствуют действительности и являются информационным вбросом, цель которого – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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