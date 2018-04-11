Первый аниме-телеканал появится в России летом

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Москва, 11 апреля. В России появится первый телеканал, посвященный аниме и фэнтези. Об этом сообщил в среду руководитель внешних связей и PR компании «Цифровое телевидение» Евгений Кузин.

Новый телеканал получит название Fan. Таким образом его создатели сократили отражающее концепцию телеканала словосочетание «Fantastic and animation». По словам Кузина, телеканал не ограничится контентом только японского производства, зрители смогут познакомиться с аниме и фэнтези, созданными в других странах.

«Конечно, Япония является родиной аниме, но подобные проекты делаются и в других странах. Поэтому мы не будем ограничиваться только японской продукцией», — рассказал Кузин ТАСС.

Однако, как отметил Кузин, пока телеканал будет доступен только для абонентов платного телевидения, в обычной сетке вещания он не появится. Запустить аниме-телеканал планируют в первой половине лета.

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