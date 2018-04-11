Точка в борьбе жителей промзоны Подольска за чистый воздух будет поставлена 14 апреля

Москва, 11 апреля. Подмосковный Подольск показал положительный опыт, когда решение экологической проблемы не отразилось на экономике.

Как сообщили Федеральному агентству новостей в администрации Городского округа Подольск, 14 апреля закончится срок действия разрешения на выброс вредных веществ у предприятия выпускающего асфальт ООО «СтройИнвест-3».

Тем самым формально оно прекратит свою работу (фактически завод приостановил свою деятельность в конце прошлого года). В Министерстве экологии и природопользования Московской области официально уведомили ФАН, что от завода «документов на получения нового разрешения на выбросы не поступало».

«СтройИнвест-3» станет 14 апреля третьим и последним из асфальтобетонных заводов, расположенных в промышленной зоне «Северная» на территория Подольска (этот район еще называют Силикатная, по названию железнодорожной станции), который официально прекратит свою работу.

Тем самым будет поставлена точка в борьбе жителей этого микрорайона с загрязнением окружающей среды, вызванным деятельностью данных предприятий. Борьба, которая благодаря настойчивости инициативной группы и поддержки, оказанной ей органами власти города Подольска, а позднее и Минэкологии Мособласти, завершилась «хэппиэндом».

Надо отметить, что промышленная зона «Северная» в Подольске существует уже порядка 70 лет, а на ее территории работали строительные предприятия. Населения там проживало относительно немного, и соседство с промзоной его особенно не волновало. Но за последние десять этот район пришел в движение. С одной стороны он начал активно застраиваться жильем, но также получило импульс и промышленное развитие. К двум работающим ранее асфальтобетонным предприятиям, «СтройИнвест-3» и «СК Дорлидер», добавилось еще одно — «АБЗ-Подольск».



Как сообщил ФАН мэр Подольска Николай Пестов, «постоянные жалобы жителей мы не могли оставить без ответа».

«В этой связи неоднократно были инициированы проверки с участием представителей Подольской городской прокуратуры, — рассказал он. — Эти вопросы рассматривались и на оперативных совещаниях в администрации муниципалитета».

Но поначалу ситуация складывалась не в пользу жителей. В частности, требование городской прокуратуры после проверки, инициированной администрацией Подольска еще в 2015 году, приостановить деятельность «АБЗ-Подольск» и «СтройИнвест-3», была отклонена городским судом.

Тогда местные жители создали инициативную группу, которая начала бить во все колокола. 3 ноября 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к депутатам Московской областной Думы с просьбой помочь разобраться в ситуации, сложившейся в результате деятельности предприятий «АБЗ-Подольск», «СтройИнвест-3» и «СК Дорлидер».

Спустя десять дней в Подольске прошла межведомственная комиссия с участием представителей асфальтобетонных предприятий и делегатов инициативной группы.

В драматическом по накалу обсуждении инициативной группе при поддержке мэра Подольска удалось переломить ситуацию в свою пользу. Попытки некоторых чиновников, а также представителей асфальтобетонных предприятия убедить собравшихся, что никакого превышения вредных выбросов не наблюдается, успеха не возымели.

Для заводов, отравляющих атмосферу, начался обратный отсчет.

Сначала Министерство экологии Московской области отказало «АБЗ-Подольск» в новом разрешении на выброс вредных веществ. Фактически это был приговор для предприятия, руководство которого, разобрав позже асфальтобетонную установку, вывезло ее с территории.

Далее Подольский городской суд приостановил на 60 суток деятельность «СК Дорлидер», затем по решению суда была приостановлена работа «СтройИнвест-3». 1 марта у «СК Дорлидер» закончилось разрешение на выброс, а нового, как сообщили ФАН в Минэкологии, предприятие получить не смогло. Теперь подошла очередь и «СтройИнвеста-3».

Для экономики Подольска, по словам мэра города Николая Пестова, завершение работы этих двух компаний ощутимого ущерба не принесет.

«Если говорить о налоговых отчислениях данных предприятий в бюджет Городского округа Подольск, то необходимо отметить, что «СК Дорлидер» не стоит на налоговом учете в Городском округе Подольск. Компания прописана в городе Дмитров Московской области. Общий вклад ООО «СтройИнвест-3» и ООО «АБЗ-Подольск» в бюджетный процесс Подольска в части НДФЛ ничтожен. В 2016 году это — 683 тыс. рублей, в 2017 году — 228 тыс. рублей, в 1 квартале 2018 года — 28,5 тыс. руб».

В администрации Подольска также отметили, что «учитывая сезонность работы асфальтобетонных предприятий (с апреля по ноябрь), приостановка деятельности предприятий не привела к сокращению персонала».

Таким образом, подмосковный Подольск показал положительный опыт, когда решение экологической проблемы не отразилось на экономике.