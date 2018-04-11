Медведев рассказал, как снизилась смертность в России за шесть лет

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Москва, 11 апреля. Российские власти за шесть лет активной работы добились минимальной за всю историю материнской и младенческой смертности. Об этом в среду сообщил премьер-министр Российской федерации Дмитрий Медведев, отметив строительство перинатальных центров по всей России.

«За шесть лет мы добились самой низкой за всю историю страны материнской и младенческой смертности. Младенческая снизилась на 35 почти процентов, материнская — на 36,5%. Я думаю, все понимают, какой вклад в это внесли перинатальные центры», — заявил глава российского правительства.

Он подчеркнул, что в этих центрах есть все необходимое, чтобы помогать будущим матерям, младенцам в самых сложных случаях, пишет «ФедералПресс».

Медведев также отметил, что по программе строительства перинатальных центров уже возведено почти 50 таких учреждений.

«И, кстати сказать, продолжаем строить», — подытожил он.

Премьер-министр РФ напомнил о подготовленной программе по детским поликлиникам и отделениям в медицинских учреждениях, а также о том, что правительство выделяет регионам РФ на протяжении трех лет по 10 миллиардов рублей ежегодно для выполнения этой программы.

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