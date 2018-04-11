Глава ФССП рассказал, что до пожара ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово закрывать не собирались

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Кемерово, 11 апреля. Вопрос о приостановлении работы торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово до пожара не стоял. Об этом рассказал глава Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов.

Он выступил в рамках «правительственного часа» в Совфеде РФ. По словам Аристова, исполнительных документов о приостановлении работы данного объекта не было.

Напомним, пожар вспыхнул днем 25 марта в Кемерово. Возгорание в торговом центре «Зимняя вишня» удалось ликвидировать только к полуночи. Погибли 64 человека. Среди жертв 41 ребенок. Пострадали 79 человек, в том числе 27 детей. После трагедии было возбуждено ряд уголовных дел, в том числе в отношении командира пожарного звена, тушившего торговый центр.

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