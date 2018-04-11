Актриса Настасья Кински вошла в состав жюри Московского кинофестиваля

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Москва, 11 апреля. Немецкая актриса Настасья Кински, известная по фильмам «Крестная мать», «Париж, Техас», «Небо над Берлином – 2», вошла в состав жюри 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщает пресс-служба кинофорума.

Напомним, что в этом году председателем жюри стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. Вместе с Кински в состав жюри вошли китайский режиссер Лян Цяо, американский актер Джон Сэвидж, российская постановщица Анна Меликян, отмечают «Аргументы и Факты».

Напомним, что фильмом открытия ММКФ станет лента «Неаполь под пеленой». Всего в конкурсе будет участвовать 16 фильмов. Московский кинофестиваль стартует 19 апреля и завершится 26 апреля.

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