«Парковочный индекс Пентагона» показал, что Трамп не ударит по Сирии — СМИ

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Вашингтон, 11 апреля. Несмотря на то, что срок, взятый президентом США Дональдом Трампом на принятие решение о возможности удара по Сирии, уже практически истек, скопления автомобилей на парковке для прессы у Пентагона не наблюдается. Вероятнее всего, считает американский журналист Ганс Никольс, это означает, что удара не будет.

Как написал журналист на своей странице Twitter, в прогнозах он ориентируется на выдуманный «парковочный индекс Пентагона» — то есть насколько забита парковка для прессы накануне судьбоносных решений американского правительства.

«Расслабься, мир, — написал Николс, продемонстрировав фотографию полупустой парковки. — Парковочный индекс Пентагона (ПИП) указывает на то, что удары по Сирии сегодня маловероятны».

Rest easy, world. The Pentagon Press Parking Index (PPPI) indicates that strikes against Syria tonight are unlikely pic.twitter.com/EMBUeqyBNg — HansNichols (@HansNichols) April 10, 2018

Его слова подтвердили журналисты RT, заявив в своем телеграм-канале, что «когда был прошлый удар по Сирии, парковка была полна машин».

Впрочем, в комментариях у американского журналистам многие усомнились в надежности «парковочного индекса Пентагона» — ведь решение об ударе по Сирии может принять американский CENTCOM, поэтому следовало бы наблюдать за машинами перед огромным американским военным комплексом в столице Катара. Другие спрашивают, «как ведет себя конкурирующий «индекс доставки пиццы в Белый дом».

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