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«Парковочный индекс Пентагона» показал, что Трамп не ударит по Сирии — СМИ
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    «Парковочный индекс Пентагона» показал, что Трамп не ударит по Сирии — СМИ

    13:08  11 Апреля 2018
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    «Парковочный индекс Пентагона» показал, что Трамп не ударит по Сирии — СМИ

    Вашингтон, 11 апреля. Несмотря на то, что срок, взятый президентом США Дональдом Трампом на принятие решение о возможности удара по Сирии, уже практически истек, скопления автомобилей на парковке для прессы у Пентагона не наблюдается. Вероятнее всего, считает американский журналист Ганс Никольс, это означает, что удара не будет.

    Как написал журналист на своей странице Twitter, в прогнозах он ориентируется на выдуманный «парковочный индекс Пентагона» — то есть насколько забита парковка для прессы накануне судьбоносных решений американского правительства.

    «Расслабься, мир, — написал Николс, продемонстрировав фотографию полупустой парковки. — Парковочный индекс Пентагона (ПИП) указывает на то, что удары по Сирии сегодня маловероятны».

    Его слова подтвердили журналисты RT, заявив в своем телеграм-канале, что «когда был прошлый удар по Сирии, парковка была полна машин».

    Впрочем, в комментариях у американского журналистам многие усомнились в надежности «парковочного индекса Пентагона» — ведь решение об ударе по Сирии может принять американский CENTCOM, поэтому следовало бы наблюдать за машинами перед огромным американским военным комплексом в столице Катара. Другие спрашивают, «как ведет себя конкурирующий «индекс доставки пиццы в Белый дом».

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    Автор: Валентин Меликов
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