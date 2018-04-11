Военный самолет разбился в Сербии 

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Белград, 11 апреля. На северо-востоке Сербии потерпел крушение учебно-тренировочный самолет Soko G-4 Super Galeb. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы сербского министерства обороны.

Как стало известно, двум летчикам легкого штурмовика удалось катапультироваться. На место происшествия уже направлена поисково-спасательная команда ВВС, передает RT.

В свою очередь, ряд СМИ сообщают, что один из пилотов погиб, а второй госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее военный самолет потерпел крушение в Алжире. По предварительной информации, жертвами катастрофы стали около 200 человек.

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