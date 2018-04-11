Кремль назвал дату инаугурации Путина

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Москва, 11 апреля. Инаугурация Владимира Путина после его избрания на пост президента России состоится 7 мая, подтвердил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос о том, является ли указанная дата окончательной, Песков ответил утвердительно.

После инаугурации будет изменен состав правительства РФ. Об этом напомнил в среду, выступая в Госдуме с ежегодным докладом о работе кабинета министров, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин победил на них со значительным отрывом, набрав 76,69% голосов избирателей.

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