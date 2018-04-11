Киев заявил, что войска РФ в Приднестровье «угрожают Украине»

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Киев, 11 апреля. Украинский посол в Кишиневе Иван Гнатишин заявил, что размещенные в Приднестровье российские войска и вооружение угрожают безопасности Украины.

«Ко многим нашим партнерам приходит понимание того, что приднестровский конфликт следует рассматривать как элемент гибридной войны в широком масштабе. В этом контексте для Украины представляют угрозу размещенные в приднестровском регионе Молдавии российские войска и вооружения», — заявил дипломат в интервью «Укринформ».

В настоящее время в Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ). Ее основные задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Летом минувшего года постпредставитель Молдавии при ООН Виктор Морару уведомил секретариат организации о том, что страна планирует вынести на повестку дня 72-й сессии Генассамблеи вопрос о полном выводе из страны иностранного военного контингента.

В ответ российский МИД вызвал посла республики Андрей Негуду. А замглавы министерства Сергей Рябков назвал план молдавской стороны «провокационным». С критикой этой инициативы выступил и президент Приднестровья Вадим Красносельский, указав на то, что вывод российского контингента приведет к эскалации конфликта.

«Мир на нашей земле обеспечивают миротворческие силы, прежде всего — Российской Федерации. И если убрать миротворцев, будет война», — заявил он.

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