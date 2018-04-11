«Перепутали адресатов»: Аксенов ответил на обвинения Киева в госизмене

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Симферополь, 11 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал возбужденное в отношении него уголовное дело на Украине пропагандистской акцией, а выдвинутые Киевом обвинения – юридически ничтожными и незаконными.

Генпрокуратура Украины завершила ранее досудебное расследование в отношении Сергея Аксенова, который подозревается в государственной измене, а также в посягательстве на цельность страны. Глава Крыма заявил, что Киев приглашает его «для знакомства» с уголовным делом.

«Обвинения, выдвинутые прокуратурой Украины, юридически ничтожны и незаконны. Это чисто пропагандистская акция. Мы уже привыкли к подобным действиям и не обращаем на них внимания», – прокомментировал крымский чиновник в Facebook.

Аксенов считает, что «прокуратура перепутала адресатов». Киев должен вызвать для ознакомления с материалами дела президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова и спикера Рады Андрея Парубия, которые причастны к событиям 2014 года.

Напомним, что Крым стал российским регионом по результатам народного референдума, в котором подавляющее большинство жителей полуострова поддержали вхождение в состав РФ. Президент России Владимир Путин назвал вопрос о статусе Крыма закрытым.

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