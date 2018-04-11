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Сирия, 11 апреля. ИГ1 предприняло попытку взорвать древнюю цитадель в провинции Ниневия. САА готовится возобновить наступление на юге Идлиба. Партия боевиков «Джейш Аль-Ислам»*****, эвакуированных из Гуты, достигла провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебрасывают военные самолеты на авиабазу у города Алеппо; нанесли авиаудары по опорным пунктам «Нусры»*** в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: попыталось организовать теракт в провинции Ниневия в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в районе деревни Фархания в северной части Хомса; оказалась под ударом САА у населенного пункта Хасрая на севере провинции Хама.

«Джейш Аль-Ислам»: прибыла в провинцию Алеппо в рамках эвакуации и города Дума в Восточной Гуте.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (emaannewscenter1) сообщает о том, что шестая партия боевиков, эвакуированных из города Дума в Восточной Гуте, вместе со своими семьями прибыла в район населенного пункта Абу Зандин. Далее автобусы с радикалами направятся в Аль-Баб. Исламисты были вынуждены принять условия мирного соглашения с правительством Сирии после того, как Сирийская арабская армия (САА) начала стремительно продвигаться, занимая окраины Думы. По официальным данным, в апреле более 12 000 боевиков «Армии Ислама» покинули Думу, не менее 167 000 человек были эвакуированы в безопасные районы с начала военной кампании по освобождению Гуты. После того, как все отряды «Джейш Аль-Ислам» будут вывезены из Думы, оазис впервые с 2011 года перейдет под полный контроль сирийских военных.

Между тем, как передает Twitter-канал (markito0171), силы САР перебрасывают военные самолеты на военный аэродром вблизи административного центра провинции. Тот же источник сообщает о том, что проасадовские ополченческие отряды перевозят тяжелую артиллерию из района населенного пункта Таль Аззан. Местные активисты утверждают, что это связанно с ложными обвинениями со стороны США о проведении химической атаки в Думе. Напомним, подобная ситуация уже имела место в САР 7 апреля прошлого года. Тогда американские ВВС атаковали авиабазу «Шайрат» на юге провинции Хомс, бездоказательно обвинив САА в применении химоружия в городе Хан Шейхун в Идлибе.

Провинция Хомс

В северной части Хомса не прекращаются вооруженные столкновения между правительственной армией и силами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1. Согласно информации военного источника в Twitter (emaannewscenter1), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА), дислоцирующиеся недалеко от города Джабурин, открыли огонь по опорным пунктам исламистов на окраине деревни Фархания. Ранее также сообщалось о перестрелках вблизи населенного пункта Аль-Хула. Сведений о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Идлиб

Информационный портал Masar Press Net, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что сирийские военные самолеты возобновили боевые вылеты в провинции Идлиб. По данным Twitter-канала (emaannewscenter1), точечным авиаударам ВВС Сирии подверглись укрепления джихадистов антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой», в окрестностях населенного пункта Накир. Кроме того, оппозиционные СМИ заявляют о воздушных атаках со стороны сил САР недалеко от городов Шейх Мустафа и Хан Шейхун. Информация о нанесенном боевикам уроне в настоящий момент уточняется. Как передает агентство новостей Al Masdar News, правительственные подразделения готовятся к началу нового наступления против исламистов в районе Аль-Гаабской равнины, расположенной на юге провинции. Отсюда боевики регулярно ведут огонь по территории соседней Латакии.

Провинция Хама

К северо-западу от столицы провинции продолжаются ожесточенные перестрелки между военнослужащими армии САР и радикалами вооруженной оппозиции. Как передает в сети Twitter военный источник (Syrianow10), правительственные войска ударили по одному из контрольно-пропускных пунктов боевиков вблизи деревни Хасрая. Данные территории занимают джихадисты террористической группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, которые нередко обстреливают мирные населенные пункты, подконтрольные Сирийской арабской армии (САА), в том числе, христианские города Мхарде и Скальбия.

Ирак

Вооруженные силы Ирака предотвратили крупный теракт подпольно действующих групп «Исламского государства» в провинции Ниневия. Согласно информации новостного агентства Iraqi News, боевики намеревались взорвать древнюю цитадель в районе города Таль-Афар. Четыре бочки, заполненные взрывчаткой, были обнаружены у крепости. Прежде чем данные территории были зачищены от ИГИЛовцев, здание использовалось в качестве тюрьмы. Накануне выхода из города члены террористической группировки разграбили древний памятник. Однако, несмотря на постоянные спецоперации правительственных войск Ирака, так называемые «спящие ячейки» ИГИЛ все еще представляют угрозу для мирного населения страны. Напомним, премьер-министр Хайдер Аль-Абади заявил о том, что «Исламское государство» прекратило свое существование как военизированное формирование еще в конце прошлого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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