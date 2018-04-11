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«Не стоит загонять Россию в угол»: в Совфеде предупредили о последствиях ударов США по Сирии
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    «Не стоит загонять Россию в угол»: в Совфеде предупредили о последствиях ударов США по Сирии

    12:51  11 Апреля 2018
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    «Не стоит загонять Россию в угол»: в Совфеде предупредили о последствиях ударов США по Сирии

    Москва, 11 апреля. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что ответ России на американские удары в Сирии, особенно если пострадают российские военнослужащие, может привести к войне. По его словам, не ответить американцам — значит дать им отмашку на новые провокации.

    Клинцевич выразил мнение, что в настоящее время в США ломают голову по поводу того, как далеко готова пойти Россия в своей в случае американских ракетных ударов по Арабской республике. Это единственное, что пока останавливает США от применения силы в Сирии, потому как военные советники президента США Дональда Трампа не могут найти ответа.

    «Думаю, что не стоит испытывать терпение России, не говоря уже о том, чтобы загонять ее в угол», — отметил Клинцевич.

    Сенатор подчеркнул, что ответ России может привести к войне, пусть даже и локальной. При этом РФ будет обязана отреагировать на действия США, в обратном случае со стороны американцев последуют новые провокации.

    «Таким образом, речь идет лишь об оттяжке времени — рано или поздно отвечать на провокации США все равно придется», — резюмировал Клинцевич. 

    Тема якобы имевшей место химической атаки в сирийской Восточной Гуте — от которой российским специалистам не удалось найти каких-либо следов — стала поводом для конфликтов в Совбезе ООН. Трамп заявил, что в текущих условиях он «не исключает» возможности применения военной силы против Сирии. РФ официально предупредила США о последствиях удара по Сирии, если в ходе него пострадают россияне. В частности, российский постпред Василий Небензя заявил о «тяжелых последствиях» в случае, если их армия нанесет удар по Сирии.

    Как сообщало агентство «Утро.Ру», ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что для США главное показать свою силу в Сирии. При этом их не интересует кто применил химическое оружие в Думе.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #клинцевич
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