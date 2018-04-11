«Не стоит загонять Россию в угол»: в Совфеде предупредили о последствиях ударов США по Сирии

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Москва, 11 апреля. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что ответ России на американские удары в Сирии, особенно если пострадают российские военнослужащие, может привести к войне. По его словам, не ответить американцам — значит дать им отмашку на новые провокации.

Клинцевич выразил мнение, что в настоящее время в США ломают голову по поводу того, как далеко готова пойти Россия в своей в случае американских ракетных ударов по Арабской республике. Это единственное, что пока останавливает США от применения силы в Сирии, потому как военные советники президента США Дональда Трампа не могут найти ответа.

«Думаю, что не стоит испытывать терпение России, не говоря уже о том, чтобы загонять ее в угол», — отметил Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что ответ России может привести к войне, пусть даже и локальной. При этом РФ будет обязана отреагировать на действия США, в обратном случае со стороны американцев последуют новые провокации.

«Таким образом, речь идет лишь об оттяжке времени — рано или поздно отвечать на провокации США все равно придется», — резюмировал Клинцевич.

Тема якобы имевшей место химической атаки в сирийской Восточной Гуте — от которой российским специалистам не удалось найти каких-либо следов — стала поводом для конфликтов в Совбезе ООН. Трамп заявил, что в текущих условиях он «не исключает» возможности применения военной силы против Сирии. РФ официально предупредила США о последствиях удара по Сирии, если в ходе него пострадают россияне. В частности, российский постпред Василий Небензя заявил о «тяжелых последствиях» в случае, если их армия нанесет удар по Сирии.

Как сообщало агентство «Утро.Ру», ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что для США главное показать свою силу в Сирии. При этом их не интересует кто применил химическое оружие в Думе.

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