Гендиректор «Амкара» рассказал о замене газона на стадионе «Звезда»

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Пермь, 11 апреля. Генеральный директор пермского «Амкара» Игорь Резвухин рассказал Федеральному агентству новостей о предстоящей замене газона на домашнем стадионе «Звезда».

«Все правильно, будет искусственное поле. Пока сложно сказать, в какую сумму это обойдется клубу. Есть много вариантов, мы пока рассматриваем: как российские, так и зарубежные. Все будет зависеть от количества денег», — сказал функционер.

Ранее было принято решение о переносе матча 24-го тура чемпионата страны, в котором «Амкар» должен был принять «Локомотив» на своем поле, в Москву. Позднее в регламент были внесены поправки, в рамках которых хозяева поля не могут играть домашний матч на поле своего соперника.

Затем «Звезде» вернули право проводить матчи Премьер-лиги, однако обязали произвести замену покрытия по окончании сезона.

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