11 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Алжире упал военный самолет, около 200 человек погибли

Россия примет новых дипломатов стран Запада вместо высланных Россия готова принять новых дипломатов из западных стран, которые заменят представителей, высланных из нашей страны в рамках ответных санкций вокруг «дела Скрипаля». В МИД РФ также намерены пополнить состав своих посольств и консульств за рубежом, восстановив число сотрудников, необходимое для нормальной работы. Ряд западных стран уже подтвердил готовность к новому обмену дипломатами — в том числе Чехия и Соединенные Штаты.

Дочь Скрипаля под покровом ночи перевезли на военную базу Тем временем дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля минувшей ночью под охраной вывезли на военную базу. За состоянием ее здоровья наблюдают врачи расположенного там госпиталя. Сегодня об этом сообщили британские СМИ со ссылкой на анонимный информированный источник. По его словам, в госпиталь на военную базу Юлию Скрипаль перевели для ее же защиты и наблюдения за здоровьем. Уточняется, что эффекты от этого нервнопаралитического отравляющего вещества неизвестны и могут вновь проявиться в любой момент.

В отношении командира пожарного звена в Кемерово возбуждено головное дело о халатности Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении командира пожарного звена, направленного на тушение пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Как полагает следствие, он проявил преступную халатность, направив своих подчиненных к дальнему лестничному маршу, расположенному в юго-восточной части здания. При этом, ему было сообщено, что поблизости располагается западный вход. От него можно было добраться кратчайшим путем к кинозалу №2, где находилось большое количество людей. Поднявшись по юго-восточному маршу, спасатели обнаружили закрытую дверь и были вынуждены вернуться, потеряв драгоценные минуты. В ближайшее время подозреваемый будет задержан.

Великобритании не хватило доказательств от США совершения химатаки в Думе Тереза Мэй сообщила президенту США Дональду Трампу, что Лондону требуется больше доказательств применения химического оружия в городе Дума. Только после этого Великобритания сможет принять решение о нанесении военного удара по Сирии. Известно, что Мэй и Трамп беседовали по телефону. Ранее американский лидер пригрозил принять меры военного характера против Дамаска в связи с якобы использованием химического вещества в населенном пункте Дума.