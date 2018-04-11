Таганский суд принял к рассмотрению иск Роскомнадзора о блокировке Telegram

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Москва, 11 апреля. Иск Роскомнадзора, требующего заблокировать мессенджер Telegram, в среду принят к рассмотрению Таганским судом Москвы.

«Иск принят к рассмотрению», — значится в карточке дела.

Отмечается, что процесс по иску Роскомнадзора начнется в четверг: 12 апреля суд приступит к досудебной подготовке.

Напомним, Роскомнадзор требует от Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования. На предоставление данной информации администрации мессендженра было отведено 15 дней, срок истек в прошлую среду, 4 апреля. По словам адвоката Telegram, предоставление ключей шифрования невозможно по техническим причинам.

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