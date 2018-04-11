Медведев назвал основную цель последних антироссийских санкций США

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Москва, 11 апреля. Последние решения американской администрации, касающиеся экономической сферы, — это попытка бороться с Россией путем нечестной конкуренции и ограничить развитие страны, но Москва справится с этим прессингом. Об этом в среду сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

«И последние решения администрации США в этой сфере — это попытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции, ограничивать наше развитие, создавать напряжение в экономике на валютном, на фондовом рынке. Нет сомнения, мы справимся и с этим давлением — мы уже научились это делать», — подчеркнул премьер-министр.

Медведев также отметил, что все негативные действия со стороны Вашингтона пойдут на пользу российской экономике. Глава правительства РФ добавил, что Россия не забудет тех, кто наносит вред стране.

«Но не забудем тех, кто продолжает эту антироссийскую политику, тех, кто вредит нашей стране», — резюмировал он.

Напомним, на прошлой неделе американский Минфин ввел новые санкции в отношении российских бизнесменов, высокопоставленных чиновников, а также компаний РФ.

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