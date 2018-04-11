России грозили катастрофой, но мы начали развиваться — Медведев

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Москва, 11 апреля. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что финансовый кризис, санкции, закрытие финансовых и технологических рынков, обвал сырьевых рынков грозили российской экономике катастрофой, но Россия начала развиваться.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал такое заявление, выступая в Государственной думе с отчетом о работе правительства.

Дмитрий Медведев отметил, что иммунитета от «таких шоков» — мирового финансового кризиса, обвала сырьевых рынков, санкций, закрытия финансовых и технологических рынков — нет у любой, даже «абсолютно здоровой экономики».

«А нашей — с ее структурными проблемами — это грозило просто катастрофой. Но мы не просто выжили. Мы начали развиваться. Как бы нам ни пытались помешать извне», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

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