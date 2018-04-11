Украина — банкрот: Милонов отреагировал на радость «Нафтогаза» по поводу заявления Меркель

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Украинскую компанию «Нафтогаз» обрадовало заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель по поводу «Северного потока — 2». Она усмотрела в совместном российско-европейском проекте политические факторы и сказала, что он не может быть реализован, пока окончательно не прояснится судьба транзита газа через территорию Украины.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов назвал странным тот факт, что вопрос снабжения немецких и европейских потребителей голубым топливом увязывается с посредническими услугами, которые оказывает Европе Украина.

«Согласно нормам международного торгового права, мы имеем право самостоятельно определяться, будет ли Россия прибегать к услугам некой страны или нет. У нас никогда не было и нет никаких обязательств перед Украиной, не говоря уже об обязательствах перед несуществующим государством «Украина», пожизненно обеспечивать ее существование, сотрудничая с ней в качестве страны-транзитера», — сказал парламентарий.

Собеседник агентства также охарактеризовал попытки Германии вменить России в обязанность сотрудничество с Украиной по транзиту газа через ее территорию как сомнительные.

«Основным источником, который подпитывает сам факт существования Украины, является предоставление ее территорий для транзита российских энергоресурсов в Европу. К сожалению, на сегодняшний день интересы граждан и бизнеса той же Германии поставлены под удар ради выполнения сомнительных политических гарантий для Украины», — продолжает Виталий Милонов.

В заключение он назвал Украину «государством-лузером» и «государством-банкротом», подчеркнув, что Европа, которой надоело давать Киеву подачки, пытается заставить Россию быть одним из спонсоров существования данной территории.

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