Медведев назвал последние шесть лет периодом испытания на прочность экономики РФ

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Москва, 11 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для России последние шесть лет стали испытанием на прочность экономики. Об этом он рассказал, выступая в Госдуме РФ с отчетом о работе кабинета министров за шесть лет.

По словам Медведева, никогда ранее российская экономика не получала столько ударов извне одновременно. Премьер назвал шесть лет – периодом испытаний на прочность, который Россия преодолевает успешно.

Ранее Медведев доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в российской экономике. По его словам, он представит депутатам в Госдуме РФ итоги 2017 года. Медведев добавил, что экономическая ситуация по итогам 2017 года стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне.

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