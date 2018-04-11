Песков рассказал о действиях Кремля в связи с ослаблением курса рубля

В закладки

Москва, 11 апреля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ослабление курса рубля, призвал дождаться решений правительства страны об экономической политике.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН о том, как в Кремле реагируют на эмоциональные сообщения о курсе рубля, он подчеркнул, что действия властей будут спокойными.

«Система обладает изрядным запасом прочности. Поэтому давайте дождемся, что правительство скажет об экономической политике», — отметил Песков.

Напомним, падение курса рубля на международном рынке было вызвано новыми санкциями Вашингтона. На прошлой неделе США расширили «черный список», включив в него ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.