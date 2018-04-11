«Одряхлела» Британская империя: эксперт объяснил нежелание Мэй поддержать удар США по Сирии

В закладки

Отказ премьер-министра Великобритании Терезы Мэй поддержать военные действия США в Сирии, обоснованный тем, что ей якобы «необходимо получить больше доказательств, что за химатакой стоит режим президента Башара Асада», вызывает саркастическую реакцию у экспертов.

«А по делу Скрипалей ей никаких дополнительных доказательств не нужно было? — иронизирует в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт, экс-член комиссии по биологичсекому оружию ООН Игорь Никулин. — Ну, это говорит только о том, что одно дело — языком трепать, другое – участвовать в боевых действиях. И похоже, что Европа не готова сейчас воевать в принципе ни с кем, «одряхлела» Британская империя.

Далеко не полная и безоговорочная поддержка Великобританией позиции США на заседании Совбеза ООН, по словам эксперта, обращала на себя внимание еще 10 апреля.

«Несмотря на то, что Великобритания была инициатором всей этой шумихи вокруг химических атак, от военных действий они всячески уклоняются, — подчеркнул Никулин. — Видимо, нынешнее состояние Британских вооруженных сил таково, что даже на небольшую войну они не способны. Все это еще раз говорит о том, что консолидированной позиции Запада нет ни по России, ни по Сирии, что, в общем-то, неплохо для России. Поэтому есть надежда, что и США не полезут с военными действиями.

По мнению эксперта, сейчас вероятность начала военных операций в Сирии оценивается 50/50. Если бы у США были железные доказательства по химической атаке в Сирии, все участники Совбеза вели бы себя совершенно иначе.

«Во-первых, Британия не воздержалась бы при голосовании в Совбезе ООН и, не исключено, что приняла бы посильное участие в военной операции. Скорее всего, символическое, но так резко не отказалась бы. Это еще раз показывает, что Запад сейчас не един. Есть разновекторные движения, и консолидированную позицию выработать не удалось. Они готовы вести против России экономическую, информационную войну, но не «горячую», не военную кампанию».

Позиции Терезы Мэй, по мнению эксперта, изрядно подкосило «Дело Скрипаля».

«В значительной степени, это так, — говорит он. — Половина членов ее кабинета министров заявили о том, что вся эта история со Скрипалями — бред, просто бред. Позиция Мэй шаткая, поэтому еще в какую-то военную авантюру влезать ей совсем не надо. Больше того, по моему убеждению, весь Запад не имеет сейчас какого-то серьезного морального настроя воевать».

Напомним, что 10 апреля состоялось очередное заседание Совета Безопасности ООН по трем проектам резолюций по Сирии — американский проект предусматривал создание «механизма расследования химатак в Сирии». Два проекта России предполагали создание «независимого механизма ООН по расследованию химатак в Сирии» и «поддержку отправки миссии ОЗХО» на место инцидента в Думу. Ни одна из резолюций не получила одобрения Совета Безопасности.

Ранее несколько влиятельных международных организаций резюмировали, что не располагают никакой информацией о химатаке и ее возможных жертвах в городе Дума.

48 часов, которые президент США Дональд Трамп взял на размышление по поводу ответа США, истекают 11 апреля вечером по московскому времени. Как говорят эксперты, с высокой долей вероятности речь идет об обстреле ключевых объектов инфраструктуры сирийских правительственных войск крылатыми ракетами с эсминцев USS Donald Cook и USS Porter.

В январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила об уничтожении последней партии химического оружия, состоявшего на вооружении Минобороны Сирии. Гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю подтвердил тогда, что «этот процесс завершает важную главу сирийской программы по химоружию».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.