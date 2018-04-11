Небензя предупредил США о последствиях удара по Сирии — Песков

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Москва, 11 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, готов ли Кремль огласить предупреждения в адрес Вашингтона по удару в Сирии.

«Вы знаете, что на Совбезе ООН соответствующие заявления сделал Небензя», — цитирует Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, что РФ официально предупредила США о последствиях удара по Сирии, если в ходе него пострадают россияне. В частности, российский постпред Василий Небензя заявил о «тяжелых последствиях» в случае, если их армия нанесет удар по Сирии.

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