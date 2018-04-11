Песков: Заявления о последствиях химатаки в Сирии не основаны на реальных данных

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Москва, 11 апреля. В настоящее время информация о гибели людей в результате якобы имевшей место химической атаки в Восточной Гуте ничем не подтверждена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе пресс-брифинга.

В ходе брифинга Песков напомнил, что позиция Москвы состоит в том, что необходимо проведение тщательного расследования якобы имевшего места инцидента.

«Мы считаем, что вот эта информация о каких-то чудовищных последствиях применения хим оружия не основываются на реальных данных», — подчеркнул Песков.

Напомним, согласно заявлениям западных СМИ, в результате химатаки погибло более 60 человек, среди них много детей. Между тем, российским специалистам по химоружию не удалось получить пробы хлора с места предполагаемой химатаки, а врачи Сирийского Красного Полумесяца заявили, что в течение нескольких дней после «химатаки» к ним не обращался ни один человек с симптомами химического отравления.

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