Песков сообщил о планах Путина провести международный телефонный разговор
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Москва, 11 апреля. Президент России Владимир Путин в среду проведет международный телефонный разговор и несколько рабочих встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, также в среду во второй половине дня Путин примет верительные грамоты послов зарубежных государств. Песков напомнил, что церемония традиционно сопровождается комплексным выступлением президента, передает корреспондент ФАН.
В настоящее время, по словам Пескова, глава государства работает в Кремле.
«Президент работает в кремле, у него спокойный рабочий день», — отметил он.
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