Песков ответил на вопрос ФАН об оценке требований Мэй, призвавшей США обосновать обвинения в «химатаке» в Сирии

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Москва, 11 апреля. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос ФАН о том, как в Кремле оценивают заявления британского премьера Терезы Мэй, потребовавшей предоставить больше доказательств о предполагаемой химатаке в Сирии. Прежде, чем присоединиться к ответному удару, Лондону нужно больше сведений, пояснила она в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

Об отказе Мэй участвовать в «быстрой расплате» сообщила газета The Times. Издание отметило, что премьер выразила согласие мировое сообщество «должно отреагировать».

В ответ Песков заметил, что Москва также призывает к объективному расследованию инцидента в Гуте.

«В Кремле все являются сторонниками того, чтобы действительно произошло объективное расследование этой ситуации с тем, чтобы появились действительно заслуживающие доверия данные», — заявил он, заметив, что пока российская сторона вынуждена основываться в своих суждениях «на слухах и пустых сообщениях СМИ».

«Это слишком ответственная материя, чтобы делать выводы, ни на чем не зиждущиеся», — подчеркнул Песков.

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