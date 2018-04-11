Песков: Россия требует беспристрастного и объективного расследования «химатаки» в Думе

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Москва, 11 апреля. В настоящее время вокруг Сирии сложилась крайне напряженная ситуация, объявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для прессы.

Песков напомнил о разногласиях, возникших между Россией и США в свете якобы имевшей место атаки с использованием химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте.

«Россия категорически не согласна [признать применение химического оружия Дамаском] и выступает за беспристрастное и объективное расследование, прежде чем выносить суждения», — объявил представитель президента.

Напомним, тема якобы имевшей место химатаки в Восточной Гуте — от которой российским специалистам не удалось найти каких-либо следов — стала поводом для конфликтов в Совбезе ООН. Президент США Дональд Трамп заявил, что в текущих условиях он «не исключает» возможности применения военной силы против Сирии.

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