Медведев: В США и Европе упорно навязывают России роль врага

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Москва, 11 апреля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Соединенных Штатах и Европе России упорно навязывают роль врага вопреки здравому смыслу. По его словам, нашу страну стараются выдавить из мировой экономики и политики.

Так, выступая в Государственной думе с отчетом о работе правительства, глава кабмина отметил, что прошедшие 6 лет были «периодом избавления от иллюзий» о партнерах России. Российская сторона всегда придерживалась того факта, что сотрудничество всегда выгоднее конфронтации, однако западные партнеры так не считают, отметил Медведев.

«Вопреки здравому смыслу в Америке и Европе нашей стране начали упорно навязывать роль врага, и старались и стараются выдавить нас из мировой политики и мировых экономических отношений», — резюмировал председатель российского правительства.

Напомним, ранее Минфин США расширил санкционный список против РФ. В него попали несколько российских миллиардеров и крупных компаний.

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