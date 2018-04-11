Кремль пока не планирует прямых контактов с руководством Франции и Британии — Песков

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Москва, 11 апреля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о прямых контактах с руководством Британии и Франции.

Дмитрий Песков заявил, что в планах Кремля пока нет прямых контактов с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Британии Терезой Мэй.

«Нет, таких контактов сейчас нет в планах, я имею ввиду на высшем уровне», — сказал он.

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