Песков переадресовал в кабмин вопрос о помощи бизнесменам, пострадавшим от новых санкций

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Москва, 11 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос относительно того, как правительство страны собирается помогать российским бизнесменам и компаниям, которые оказались под новыми санкциями США.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Эта тема предметно обсуждается в кабмине, рекомендую обращаться туда», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Напомним, на прошлой неделе Минфин США расширил санкционный список против российских предпринимателей и их компаний, а также высокопоставленных чиновников. В список были включены бизнесмены Олег Дерипаско, Игорь Ротенбург и другие.

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