Собянин призвал москвичей помочь бездомным животным

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Москва, 11 апреля. Столичный мэр Сергей Собянин рассказал об еще одной площадке фестиваля «Пасхальный дар», которая посвящена помощи бездомным животным. Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

На фестивале #Пасхальныйдар работает площадка помощи бездомным животным "Четвероногий друг". Там рассказывают, как правильно ухаживать за собаками и кошками, дают адреса приютов. Это доброе дело. Расскажите о нем своим друзьям и подписчикам: https://t.co/KqrlDUGPeg — Сергей Собянин (@MosSobyanin) April 11, 2018

«На фестивале «Пасхальный дар» работает площадка помощи бездомным животным «Четвероногий друг». Там рассказывают, как правильно ухаживать за собаками и кошками, дают адреса приютов», — написал градоначальник Москвы.

Собянин призвал москвичей поделиться информацией о площадке со своими родственниками и приятелями, пишет «Вечерняя Москва».

Кроме того, он поблагодарил волонтеров и тех людей, которые заботятся о бездомных животных, отметив, что в городских условиях это делать крайне сложно.

Напомним, площадка помощи бездомным животным расположена на Тверском бульваре в Москве. Все желающие могут принять участие в акции и мастер-классах по уходу, лечению и реабилитации бездомных питомцев. Данные мероприятия курируют волонтеры.

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