Песков прокомментировал возможность телефонного разговора Путина с Трампом
Москва, 11 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, запланирован ли разговор главы государства Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
«Пока не запланирован», — сказал представитель Кремля.
Накануне Песков также сообщал, что на данный момент не достигнуты договоренности по срокам предполагаемой встречи Путина и Трампа.
Напомним, ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев выразил мнение, что президентам России и США необходимо провести полноценную встречу, чтобы обсудить предотвращение военных инцидентов «в нынешней накаленной атмосфере, которые могут привести к большой беде».
9 апреля Песков прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа, назвавшего президента Сирии Башара Асада «животным», а также раскритиковавшего Россию, Иран и даже лично Владимира Путина за поддержку правительства САР.