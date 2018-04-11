Нарышкин квалифицировал высылку российских дипломатов как пособничество терроризму

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Москва, 11 апреля. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин квалифицировал высылку российских дипломатов из загранучреждений РФ как пособничество терроризму. Об этом сообщил сегодня официальный представитель СВР Сергей Иванов.

«Директор СВР России Нарышкин также квалифицировал подобные действия властей ряда стран, как прямое пособничество международному терроризму», — сказал Иванов журналистам.

Кроме того, он указал на то, что «подобные акции руководства ряда стран» мешают работе спецслужб, поскольку препятствует информационному обмену по проблемам безопасности российских загранучреждений и российских граждан.

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