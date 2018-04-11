СКР завел дело о халатности на командира пожарного звена, работавшего в «Зимней вишне»

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Москва, 11 апреля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Халатность» против Сергея Генина, командира пожарного звена, выехавшего на место пожара в Кемерово.

По версии следствия, при тушении пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», Генин вместе с командиром отделения Антоном Бридовым и пожарным Александром Малышенко, а также очевидцем происходящего зашли в горящее здание через западный вход. Очевидец сообщил о том, что в кинозале на четвертом этаже заперто много людей, в том числе и детей. Он также указал на расположенный неподалеку от входа лестничный марш, как кратчайший путь к месту.

Генин проигнорировал эти сведения и не сверил с планами эвакуации. Он направился к дальнему лестничному маршу, взяв вместе с собой Бридова и Малышенко. Дойдя до нужного места, они наткнулись на запертую дверь, после чего направились к лестнице, на которую указывал очевидец, и спокойно проследовали на четвертый этаж. Однако из-за действий Генина было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения людей, отмечает пресс-служба СК РФ.

Напомним, что в результате пожара в «Зимней вишне» погибло 64 человека.

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