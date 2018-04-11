Опубликовано первое видео с места падения самолета в Алжире

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Москва, 11 апреля. Военный самолет потерпел крушение в Алжире. По предварительной информации, жертвами катастрофы стали около 200 человек. В Интернете было опубликовано видео, снятое с месте крушения.

Ряд СМИ сообщают, что воздушное судно перевозило вооружения и множество военнослужащих. В настоящее время на месте работают экстренные службы, все подъезды к месту крушения перекрыты.

Напомним, вертолет ВВС США AH-64E «Апач» разбился в минувшую субботу во время тренировочного полета недалеко от Форта Кембелл в Кентукки. В результате происшествия погибли два человека.

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